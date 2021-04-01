В Адыгее будут судить местного жителя за избиение полицейского

Следственный отдел по Майкопу СКР по Адыгее передал в прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего жителя станице Ханской. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, 21 января 2021 года в дежурную часть МВД по адыгейской столице поступило сообщение от местной жительницы, сообщившей о нарушении общественного порядка ее отчимом. Мужчина якобы выражался нецензурной бранью в адрес заявительницы. Прибывшие на место полицейские потребовали прекратить незаконные действия обвиняемого, однако последний металлическим разводным ключом причинил телесное повреждение сотруднику правоохранительного органа.

Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Василий Хитрых