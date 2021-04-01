С начала года «налоговыми каникулами»воспользовались 329 южноуральских предпринимателей

В январе-марте 329 предпринимателей из Челябинской области подали в налоговые органы региона заявления о применении нулевой налоговой ставки по упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системам налогообложения. Об этом сообщили в УФНС по Челябинской области.

Согласно закону Челябинской области, впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут использовать такие ставки в течение двух налоговых периодов. Преференции предназначены для начинающих бизнесменов, которые предоставляют населению бытовые услуги, а также работают в научной, социальной и производственной сферах.

Более половины предпринимателей, использующих нулевую ставку, применяют УСН. Из них 63 имеют свое дело в производственной сфере, по 41 – в социальной и научной, 40 – в сфере бытовых услуг. Нулевой ставкой для ПСН воспользовались 144 предпринимателя, из них большая часть работает в сфере дошкольного образования, дополнительного образования взрослых и детей, разрабатывает программное обеспечение, выполняет монтажные, электромонтажные, санитарно-технические и сварочные работы.