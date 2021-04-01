01 апреля, четверг
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В Ростове полицейские изъяли партию контрафактных сигарет на 80 млн рублей

Полицейские в Ростове задержали четырех жителей города, которых подозревают в незаконном обороте табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, ростовчане купили для последующего сбыта немаркированные сигареты и хранили их в частном доме, в гаражах и на складах, расположенных в городе. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 600 тыс. пачек контрафактных сигарет. По предварительным данным, стоимость продукции оценивается в 80 млн руб.

Наталья Шинкарева


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