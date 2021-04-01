В Красноармейском районе обнаружены свидетельства проживания древних народов

Сотрудники научно-производственного центра по историко-культурному наследию Саратовской области обнаружили на территории Красноармейского района захоронение возраста 5 тыс. лет. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства печати и информации.

Раскопки проводились около одного из сел в прошлом году, площадь исследования составила более 1254 кв м.

На отдельных участках раскопа обнаружены находки периода позднего средневековья – Золотой Орды XIII-XIV веков: отдельные фрагменты золотоордынской и древнерусской гончарной посуды, что может свидетельствовать об одновременном сосуществовании двух технологических традиций производства посуды. Ученые предположили, что русские составляли значительную часть населения сельских районов Золотой Орды.

Найдены свидетельства о проживании в этой же местности предков финно-угорских народов Поволжья. Археологи предположили, что на изученной территории в бронзовом веке существовало поселение с жилой постройкой, разрушенной позднейшими перекопами грунта и строительными работами.

Завершается опись находок, которые впоследствии будут переданы в Саратовский областной музей краеведения.

Марина Ковалева