«Рубин» в 2020 году потратил на услуги агентов 411 млн рублей

Казанский «Рубин» в 2020 году потратил на услуги футбольных агентов 411 млн руб. Казанцы заняли третье место среди клубов Премьер-Лиги с самыми высокими расходами на эти цели. Об этом говорится в сообщении РФС.

Всего в 2020 голу клубы Премьер-Лиги потратили почти 2,9 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее. Наибольшие траты зафиксированы у «Зенита». Он потратил 717,4 млн руб., что на 9,8% меньше, чем годом ранее. На втором месте находится «Локомотив» с 500,3 млн руб., что в восемь раз больше, чем за год до этого. В пятерку также входят «Спартак» (410,4 млн руб.) и «Динамо» (384,2 млн).

"Ъ-Казань"