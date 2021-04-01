В Челябинской области меняют правила охоты на птиц

С этого года весенняя охота на птиц в Челябинской области будет проходить в трех зонах – южной, средней и северной – с разными разрешенными сроками, сообщают в минэкологии региона. Ранее весенняя охота осуществлялась в два срока, начиная с третьей субботы апреля.

В южную часть вошло восемь районов – Агаповский, Варненский, Брединский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский и Чесменский. В ней охота на самцов тетерева на току и на селезней из укрытия с чучелом уток будет открыта с 10 апреля в течение десяти дней.

В среднюю группу включили охотничьи угодья на территориях Аргаяшского, Еткульского, Еманжелинского, Коркинского, Кунашакского, Красноармейского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского и Чебаркульского муниципальных районов, а также Копейского и Южноуральского городских округов. Здесь отстрел птиц будет разрешен с 17 по 26 апреля, в частности, охота на самцов тетерева и глухаря на току, вальдшнепа на вечерней тяге и на селезней из укрытия.

В северную группу вошли территории Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского муниципальных районов, а также Верхнеуфалейского, Златоустовского, Кыштымского, Карабашского, Миасского, Снежинского и усть-катавского городских округов. В этих угодьях охота будет открыта с 24 апреля в течение десяти дней.

По словам замминистра экологии Виталия Безрукова, разделение области на три зоны связано с необходимостью проведения охоты вне пожароопасного периода в лесах. Федеральные Правила охоты с 2021 года предоставили возможность более широкой корректировки сроков. Весенняя охота будет проводиться на неделю раньше обычного, что создаст более благоприятные условия для сохранения птиц гнездующихся на Южном Урале и выведения ими потомства»,- отметил он.