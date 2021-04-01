Die Welt: Путин превращает самый мощный банк России в технологического гиганта

Влиятельная информационная немецкая ежедневная газета, пользующаяся популярностью у представителей национальной бизнес-элиты, опубликовала материал, анализирующий мотивацию и значение для России трансформации Сбербанка из традиционного кредитно-финансового института в экосистему.

Автор статьи считает, что масштабы роста Сбербанка за 180 лет его истории позволяют утверждать: почти каждый из 146 миллионов россиян посещал или продолжает работать в Сбербанке.

Более 70 процентов населения пользуются услугами крупнейшего финансового учреждения в стране, даже в Восточной Европе. Компания насчитывает 99 миллионов активных частных клиентов и 2,7 миллиона активных корпоративных клиентов. Банк покрывает всю страну сетью из 14 200 отделений, а также представлен в 18 странах. И в настоящее время в нем работает более 285 000 человек, - приводит он статистические данные.

Стремительный рост важности Сбербанка для России, который «ускорился в последние несколько лет», по мнению журналиста, связан не только с тем, что он смог продемонстрировать устойчивость своей бизнес-модели в «штормах» череды кризисов. Даже на пике экономического кризиса в 2014 и 2015 годах, «это был чуть ли не единственный банк в стране, который неизменно оставался в плюсе». В 2019 году был достигнут рекордный профицит в 845 млрд рублей (9,4 млрд евро). Он оставался высокорентабельным даже в 2020 году, когда наступил коронный кризис, и пришлось смириться со снижением прибыли на 10% из-за резкого роста резервов на случай невыполнения обязательств по кредитам, пишет газета.

И все же основной причиной стремительного роста влияния Сбербанка автор статьи считает новации в стратегии развития. «В прошлом году он окончательно изменил свою позицию и взял курс на то, что, вероятно, является величайшим за всю его долгую историю, - поясняет свою мысль автор. - Отныне Сбербанк будет уже не просто банком, а технологической группой с портфелем, который сложно представить на Западе.

Новый логотип, представленный несколько месяцев назад, говорит о многом. По сути, термин «банк» убрали, остался «Сбер». Герман Греф, потомок русско-немецкой семьи, охарактеризовал постоянно расширяющийся спектр «онлайн-сервисов для повседневной жизни и бизнеса» как «целую экосистему услуг».

Сбер участвует в существующих сервисах или просто берет их на себя в полном объеме. «Мы считаем, что Сбербанк является одним из лидеров в создании российской экосистемы», - цитирует автор статьи в Die Welt вывод банка UBS, сделанный в анализе, проведенном в конце 2020 года.

В материале отмечается, что Сбер «хочет играть ведущую роль и в многообещающей интернет-экономике». По мнению автора, это естественно, если учесть, что Россия, насчитывающая более 100 млн пользователей Интернета, является крупнейшим интернет-рынком в Европе. По данным агентства Data Insight, рынок электронной коммерции в России вырос на 23% до 31 млрд долларов в 2019 году. Data Insight прогнозирует, что он будет ежегодно расти в среднем на 33,2% до 2024 года.

Российское государство, для которого Сбербанк является одним из самых мощных инструментов влияния на этом рынке, «дает ему поддержку для активизации перспективных секторов помимо сырьевого», утверждает журналист Die Welt. Глава Сбербанка Герман Греф объясняет свою экспансию за пределы традиционного банковского бизнеса просто необходимостью выжить в качестве традиционного банка перед лицом падающей рентабельности.

«57-летний Герман Греф, считается одним из самых умных и смелых представителей либерального крыла в российском истеблишменте. После того, как он перешел от главы Минэкономики к руководству Сбербанка в 2007 году, фактически изменился вид финансового учреждения - с пыльной компании на современную сервисно-ориентированную», - отмечает газета.

Автор аналитической статьи в Die Welt полагает, что Сбер не случайно позиционирует себя «как спарринг-партнер» технологической транснациональной компании «Яндекс» и работает с российским интернет-холдингом Mail.ru Group. У него есть все возможности «добиться успеха в сфере электронной коммерции и высоких технологий за пределами банковского бизнеса. Ожидается, что к 2030 году новые площадки будут составлять от 20 до 30% всего бизнеса Сбера. Это создаст основу для того, чтобы ни один россиянин, не смог пройти мимо Сбербанка и в будущем».

ПАО Сбербанк