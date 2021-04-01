На Сарапульском тракте в Удмуртии появился пункт весогабаритного контроля

На 31 км автодороги Ижевск-Сарапул в Удмуртии установили автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на замминистра транспорта и дорожного хозяйства Ирину Шкляр.

«Одна из главных причин досрочного разрушения дорог — воздействие на дорожное полотно перегруженных грузовых автомобилей. Поэтому основная цель установки такого автоматического пункта весогабаритного контроля заключается в обеспечении сохранности дорожного полотна. На сегодняшний день все монтажные работы на объекте закончены. Ведется проверка работы оборудования. Первые три месяца после приемки, АПВГК будет работать в тестовом режиме»,— подчеркнула госпожа Шкляр.

Отметим, что количество грузового транспорта на Сарапульском тракте выросло в несколько раз после открытия автомобильного моста через Каму. Пункт контроля способен автоматически взвешивать и определять габариты транспорта без необходимости его остановки. Это позволит исключить проезд машин с перегрузом и защитить дорогу от разрушения.