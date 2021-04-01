Энергоблок нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

Седьмой энергоблок Нововоронежской (НВ) АЭС 1 апреля в 4.32 остановили для проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе НВ АЭС. Это ежегодная процедура, которая проводится на всех АЭС в России. Блок будет отключен от сети в течение 69 суток — на все время ремонта. Специалисты АО «Атомэнергоремонт» планируют выполнить капремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, провести эксплуатационный контроль металла оборудования реакторной установки, а также капремонт одного из четырех парогенераторов и текущий ремонт остальных трех. Кроме того, текущий ремонт пойдет и на одном из главных циркуляционных насосов, остальные три ждет капитальный ремонт.

Энергоблоки №4, №5 и №6 Нововоронежской АЭС продолжают работу в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей

территории не превышает естественных фоновых значений, уточнили в пресс-службе компании.

Валерия Розбот