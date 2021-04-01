Уралмашзавод впервые за 14 лет получил чистую прибыль по итогам года

ПАО «Уралмашзавод» (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) по итогам 2020 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 243 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Группы, предприятие получило чистую прибыль впервые за 14 лет. По РСБУ этот показатель также в положительной зоне: 23 млн руб., подчеркнули в пресс-службе.

Согласно отчетности, выручка Уралмашзавода и его дочерних компаний в 2020 году составила 13,9 млрд руб., увеличившись на 24% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA относительно 2019 года вырос на 84% — до 1,5 млрд руб.

«Выход на точку безубыточности — знаковое событие для предприятия. Финансовый успех Уралмашзавода стал результатом планомерной, напряженной и слаженной работы всего коллектива Группы УЗТМ-КАРТЭКС по реализации комплексной программы оздоровления завода, начатой в 2015 году. Реализация данной программы обеспечила стабильный рост продаж и объемов производства в сочетании с сокращением производственных издержек и повышением качества продукции за счет модернизации производственных мощностей и внедрения новых технологий»,— говорит заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Дмитрий Васильков.

Всего в 2020 году предприятие реализовало 74 единицы техники, в том числе 34 единицы дробильно-размольных установок, восемь карьерных экскаваторов, 32 мостовых крана. Объем товарного выпуска продукции по итогам года увеличился на 51% по сравнению с 2019 года.