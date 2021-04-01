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«Акрон» инвестирует в площадку в Великом Новгороде 190 млн $

Производитель минеральных удобрений ПАО «Акрон» приступил к техническому перевооружению двух агрегатов аммиака на своей площадке в Великом Новгороде. Общая сумма инвестиций в проект составит 190 млн $.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Завершить модернизацию агрегатов планируется к 2023 году. После нее ожидаемая мощность оборудования увеличится на 375 тыс. тонн аммиака в год. Сейчас в ПАО «Акрон» действуют три агрегата аммиака общей мощностью 2,2 млн тонн в год. Отмечается, что перевооружение агрегатов позволит не только увеличить выработку продукта, но и сократить вредные выбросы в атмосферу.

Генеральным проектировщиком работ по перевооружению выступает ООО «НПЦ Акрон Инжиниринг». Компания KBR предоставляет технологическую лицензию, базовый проектный пакет и лицензионное оборудование.

Как писал “Ъ-СПб”, ранее «Акрон» увеличил мощность агрегата «Аммиак-4» на новгородской площадке на 21%.

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