В Армавире открыли новую школу на 1100 мест

В Армавире открылось школа на 1100 мест, построенная в новом микрорайоне Армавира в рамках национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В трехэтажном здании школы находятся две библиотеки, актовый зал, столовая на 600 мест, 64 технически оснащенных учебных кабинета, универсальный спортивный зал, два специализированных зала для занятий легкой атлетикой, единоборствами и скалолазанием. На территории учебного заведения также организованы футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, беговая дорожка, место для прыжков в длину, игровая зона для младших школьников.

В настоящий момент в рамках национального проекта «Образование» на Кубани ведется строительство пяти школ в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе, рассчитанных в общей сложности на 2,4 тыс. учебных мест. Четыре общеобразовательных заведения будут сданы в эксплуатацию уже в 2021 году.

Ольга Логинова