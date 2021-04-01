ИЭМЗ «Купол» реализует проект по производству оребренных труб почти за 140 млн рублей

Ижевский электромеханический завод «Купол» внедрит новую технологию по производству оребренных биметаллических труб диаметром от 13 до 114 мм, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП). Бюджет проекта составляет 136,8 млн руб., 62,3 млн руб. из которых может предоставить ФРП в виде льготного займа, а 26,7 млн руб. — в виде займа от Удмуртского фонда развития предпринимательства.

Оребренная труба — основной конструктивный элемент теплообменников. Она позволяет увеличить поверхность теплообмена без роста габаритов изделия. Продукция также используется в производстве рециркуляционных установок для атомных станций, которые предназначены для поддержания температурных режимов на АЭС.