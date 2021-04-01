Богословский алюминиевый завод завершил модернизацию участка «красных аппаратов» за 831 млн рублей

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, входит в «Русал») завершился капитальный ремонт 20 аппаратов сгущения и промывки красного шлама, сообщила пресс-служба «Русал». Сейчас аппараты введены в эксплуатацию. Стоимость модернизации составила 831 млн руб.

Работы начались в 2017 году. К этому времени многоярусные аппараты, которые начали работать в середине прошлого века, были изношены и не отвечали техническим требованиям. Как сообщили в пресс-службе компании, аппараты перевели из многоярусных в одноразовые, что позволило снизить себестоимость глинозема на $5,2 за тонну. Это произошло из-за снижения расхода содопродуктов на производство глинозема (на 13,3 кг за тонну) и снижения расхода боксита на 25,2 кг за тонну.

«Благодаря масштабной реконструкции производительность передела сгущения красного шлама увеличилась в два раза. Также были снижены расход щелочи и потери алюминия. Перевод на новое оборудование повысил уровень безопасности на рабочих местах и улучшил условия труда»,— сказал генеральный директор БАЗ Владислав Казачков. Кроме того, двукратное повышение производительности передела приближает БАЗ к выпуску 1,2 млн тонн глинозема в год.

Богословский алюминиевый завод — комплексное предприятие по производству глинозема и алюминия. Введен в эксплуатацию в 1943 году. Основной продукцией предприятия является глинозем, гидрат и алюминиевые протекторы. Производственная мощность завода составляет 1,02 млн тонн глинозема в год.

Михаил Мананников