Житель Прикамья осужден за сбыт артиллерийского снаряда и винтовки времен Второй мировой войны

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю пресекли деятельность группы, которая специализировалась на незаконном обороте оружия и боеприпасов. Как сообщает пресс-служба управления, летом прошлого года оперативниками были задержаны жители Краснокамска Роман Мельников и Олег Корелин при сбыте винтовки Мосина. Продать оружие они хотели за 30 тыс. руб., но «покупателем» оказался участник оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники ФСБ.

Позже было установлено, что господин Корелин причастен еще и к сбыту артиллерийского снаряда калибра 76,2 мм. Последний также добровольно выдал более ста патронов калибра 5,45 мм. В зависимости от роли каждого оба были признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, сбыт оружия и боеприпасов, в том числе в группе лиц по предварительному сговору). В итоге Роман Мельников приговорен к трем годам лишения свободы условно, а Олег Корелин получил два года условно и год ограничения свободы.