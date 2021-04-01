В развитие аэропорта Геленджика инвестируют 5,4 млрд рублей

Минэкономразвития РФ администрации Краснодарского края и «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» подписали трехстороннее соглашение, которое позволит инвестору компенсировать до 50% затрат на обеспечивающую инфраструктуру нового аэровокзального комплекса в Геленджике за счет федерального бюджета, сообщает пресс-служба краевой администрации. Также готовится заявка на присвоения инвестиционному проекту статуса стратегического, чтобы аэропорт мог получить право на льготный имущественный налог на срок до 7 лет.

Площадь нового терминала составит порядка 16,7 тыс. кв. м, пропускная способность после завершения строительства достигнет 1 млн пассажиров в год, запланированный общий объем инвестиций в проект - более 5,4 млрд руб.

Работы по строительству нового аэровокзального комплекса в Геленджике в настоящий момент выполнены на 35%, полностью их планируют завершить до 2022 года. Следующим этапом проекта станет реконструкция подъездных путей к аэропорту, создание новой схемы движения, организация автобусной остановки, пешеходных зон с велодорожками, прямых магистралей к маринам и портам. Этот этап по прогнозам будет выполнен к 2036 году.

Ольга Логинова