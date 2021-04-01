Отель Kempinski в Геленджике будет работать под брендом Metropol

Компания «Метрополь Эссет Менеджмент» (входит в холдинг «Гледен Инвест») заключила договор аренды для оказания услуг по управлению гостиничным комплексом в Геленджике, сообщает РБК.

До настоящего времени гостиничный комплекс в Геленджике, принадлежащий ООО «Инвестгрупп-Отель», работает под брендом Kempinski Grand Hotel, при новой управляющей компании он изменит бренд на Metropol Grand Hotel Gelendzhik. Компания «Инвестгрупп-Отель» арбитражным судом Краснодарского края признана банкротом, конкурсный управляющий принял решение привлечь к управлению «Метрополь Эссет Менеджмент» до момента реализации гостиничного комплекса на торгах. Гостиничный комплекс на 379 номеров на Толстом мысе Геленджикской бухты был открыт в 2010 году.

Анна Перова, Краснодар