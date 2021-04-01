Новый Volkswagen Caddy будет стоить от 1,9 млн рублей

Компания Volkswagen назвала стоимость нового поколения коммерческой модели Caddy в России.

На российском рынке автомобиль появится только со 110-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Клиентам предложат Caddy в грузовой версии с короткой и длинной колесной базой, а также в пассажирском варианте. Стоимость модели составит от 1,9 млн руб. Появится в России «дом на колесах» Caddy California по цене от 2,4 млн руб.

Напомним, премьера нового Volkswagen Caddy состоялась в феврале 2020 года, а Volkswagen Caddy California был показан осенью того же года.