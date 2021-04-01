В Удмуртии выберут технологию ремонта дорог в северных районах

Комплексные испытания грунтов проведут в северных районах Удмуртии для выбора технологии ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«Совместно с нашими специалистами эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета займутся комплексными испытаниями грунтов, на основе которых у нас и сформируется представление о вариантах конструкции дорожной одежды»,— отметил господин Семенов.

Отметим, что в северных районах Удмуртии больше всего гравийных и грунтовых дорог, а также высокий уровень грунтовых вод. В настоящее время рассматриваются варианты капитального строительства асфальтобетонных или цементобетонных дорог. При этом в ремонте нуждаются объекты протяженностью более 200 км., а это минимум 8 млрд руб. Еще одним вариантов является устройство покрытий из щебня или щебеночно-песчаных смесей, но они теряют несущую способность в период весенней распутицы.