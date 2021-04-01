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Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Шутки в законе

Тест: найдете ли вы смех и юмор в официальных документах

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Изучение документов министерств, ведомств и госкомпаний показало, что в них есть место смеху, шуткам и юмору. Проверьте, насколько тонко вы чувствуете отношение авторов нормативных актов к этим понятиям.


«Грубый юмор — склонность к плоским, пошлым шуткам», это...

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А «приступы смеха, плача, галлюцинации» встречаются...

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Не совершать действия, противоречащие нормам этикета и вызывающие отрицательные эмоции (жевание, курение, громкий смех) предписывает...

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Чувство юмора — качество, необходимое для выполнения обязанностей...

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Одобренное Минкультом пособие «Методическое обеспечение социально-культурной деятельности» рекомендует использовать в качестве приема для повышения мотивации к учебе...

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В бюджете Москвы регулярно упоминается...

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Какая «Шутка» встречается в ведомственных документах?

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А какой «смех» входит в примерную образовательную программу среднего общего образования?

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И наконец, какое слово упоминается в российской конституции?

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