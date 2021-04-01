Шутки в законе Тест: найдете ли вы смех и юмор в официальных документах

Изучение документов министерств, ведомств и госкомпаний показало, что в них есть место смеху, шуткам и юмору. Проверьте, насколько тонко вы чувствуете отношение авторов нормативных актов к этим понятиям.