В Краснодаре задержан подозреваемый в пяти эпизодах мошенничества на 1,1 млн рублей

Управление МВД России по Краснодару возбудило уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении 30-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину подозревают в обмане пяти жителей региона, совокупный ущерб от его действий составил 1,1 млн руб. О противоправных действиях сообщила в дежурную часть отдела полиции Карасунского округа жительница Краснодара. Согласно ее версии, с подозреваемым она познакомилась в интернете, он предложил ей помочь приобрести автомобиль. После того, как ему были переданы денежные средства, он перестал выходить на связь с потерпевшей.

Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. В ходе разбирательств выяснилась его причастность к еще четырем аналогичным эпизодам – мужчина присваивал деньги местных жителей под предлогом приобретения транспортных средств, а также ремонта стиральной машины.

На период предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Логинова