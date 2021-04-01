Правительство Адыгеи

Главные события и решения за март 2021 года:
- Майкопская детская поликлиника переехала в новое здание благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи
- Завершено строительство нового здания для Гиагинской центральной районной больницы, закуплено оборудование
- Благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта "Здравоохранение", в республике увеличили число высокотехнологичных операций
- В рамках нацпроекта «Культура» завершены капремонт и модернизация СДК в ст. Гиагинская В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития окончен капитальный ремонт зданий дома культуры в поселке Яблоновский и культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем.
- Глава Адыгеи обозначил задачи перед новым министром финансов региона: существенные средства федерального и республиканского бюджетов направляются на решение стратегических задач и актуальных вопросов. Нужно полностью исключить риски финансовых нарушений и недостижения показателей
- На совещании, которое провел Глава РА Мурат Кумпилов с участием членов Совета Федерации, обсуждены задачи по дальнейшей реализации индивидуальной программы СЭР РА, а также рассмотрены предложения Правительства Адыгеи для снятия ограничений в развитии региона
- Республика добилась стабилизации эпидситуации. Адыгея в марте стала одним из регионов с самым низким показателем заболеваемости COVID-19. Это позволило закрыть два инфекционных госпиталя, восстановить работу больниц в штатном режиме. Кроме того, Мурат Кумпилов поручил активизировать работу по вакцинации населения
- Продолжено развитие санавиации. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году выделено 45 млн. рублей. В марте состоялись первые в этом году вылеты по оперативной доставке в медучреждения больных с серьезными заболеваниями
- Учреждения культуры возобновили свою деятельность. Государственный академический ансамбль народного танца «Нальмес» открыл свой юбилейный концертный сезон с цикла выступлений в аулах и станицах республики. А Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей» отметил 30-летие
- Организован народный праздник встречи Нового года по адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI». На «дереве желаний» каждый мог завязать ленточку и пожелать что-то. А 14 марта в республике отметили День адыгского языка и письменности
- В Адыгее стартовала всероссийская акция «Сад памяти». Планируется посадить почти 3,2 тысячи саженцев дуба, березы, ясеня, сосны на площади 5,370 га
- Продолжается подготовка к онлайн-голосованию граждан по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эта процедура пройдет на интернет-площадке (http://1.gorodsreda.ru) с 26 апреля по 30 мая 2021 года
- Депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник осмотрел объекты образования, построенные в рамках нацпроектов
- Руководству Адыгеи удалось найти способы поддержки пострадавших владельцев недостроенного жилья ЖСК «Подсолнух». Таким образом, в республике будет практически закрыта проблема с обманутыми дольщиками.
- Представлен новый министр внутренних дел по Республике Адыгея.
- На Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Адыгея успешно представила исследования юных дарований. Глава Минпромторга особо отметил актуальность трех проектов, которые связаны со здоровьесберегающими технологиями и с созданием дронов на солнечных батареях для работы в условиях ЧС. Денис Мантуров поручил рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.
- Назван победитель республиканского конкурса «Лучший культработник -2021». Им стала Ачох (Миш) Азида из Тахтамукайского района.
- Адыгее за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Это один из результатов реализации инициатив Президента РФ, мероприятий в рамках нацпроекта «Демография».
- Рассмотрены вопросы исполнения Указа Президента РФ, связанного с мерами в сфере защиты детей-сирот. Так, на 1 января 2021 года в Адыгее проживает 1423 таких ребенка, из них 1381 устроен в семью, что составляет 97%.
- В рамках национального проекта «Культура» в ауле Псейтук Тахтамукайского района началось строительство сельского дома культуры.
- В Энеме началось строительство транспортной развязки по дороге к черноморскому побережью.
- Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2020 год. Адыгея улучшила свои позиции.