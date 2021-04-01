В Астрахани члены ОПГ сбывали опасный для здоровья фальсифицированный алкоголь

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных организованной группой (п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с весны 2020 года члены ОПГ приобретали фальсифицированный спирт, разбавляли его, разливали по бутылкам и клеили на них изготовленные ими же этикетки с логотипами известных марок алкоголя. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 11 тыс. бутылок с самодельными этикетками, не имеющих акцизных марок, предположительно, заполненных спиртосодержащей жидкостью общим объемом около 5,5 т, содержащей в своем составе этилацетат и представляющей опасность для жизни и здоровья человека при употреблении.

В настоящее время задержали пятерых подозреваемых.

Мария Шахрай