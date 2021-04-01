Окская судоверфь спустила на воду пятое судно для «Астрола»

Окская судоверфь (Навашино, Нижегородская область, входит в состав UCL Holding Владимира Лисина) спустила на воду пятый сухогруз проекта RSD59 «Астрол 5», построенный для компании «Астрол». Об этом сообщили в Морском инженерном бюро.

Всего в рамках контракта судоверфь построить 18 сухогрузов — пять сухогрузов для «Петротранса» и 13 для «Астрола» (10 в рамках первого соглашения и три вновь законтрактованных). Первые семь судов уже сданы в эксплуатацию.

Добавим, что для Окской судоверфи это первый контракт на строительство судов проекта RSD59. Ранее эти сухогрузы строили только на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область).

Анастасия Еремина