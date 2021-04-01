«Ветна» построит в Иглино ветеринарный центр за 104 млн рублей

ООО «Ветна» предпринимателя Джамиля Валишина планирует построить в селе Иглино (около 20 км от Уфы) ветеринарный центр за 104 млн руб. Проект обсуждался сегодня на «Инвестиционном часе» в иглинской администрации, сообщает пресс-служба района.

Центр будет включать в себя клинику для животных, зоомагазин, а также учебный центр для детей. Предполагается, что его построят на участке рядом с районным Домом культуры, однако, как отмечают в пресс-службе Иглинской администрации, сейчас «участок находится в сфере интересов районного Дома культуры, Иглинского сельсовета и других бюджетных учреждений», поэтому инвесторы готовы предложить под реализацию проекта другой участок.

ООО «Ветна» зарегистрировано в 1992 году. Компания развивает в Башкирии и Татарстане сеть из 100 зоомагазинов «Ветна». По данным «Спарк-Интерфакс», выручка предприятия по итогам 2019 года составила 273,3 млн руб., прибыль — 1,2 млн руб.

Анна Соколова