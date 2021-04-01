Мэрия требует в суде признать павильон возле ЦУМа некапитальным строением

Департамент земельных отношений требует в суде признать некапитальным строением торговый павильон возле ЦУМа на Комсомольском проспекте, 25. Еще одно требование истца — признать отсутствующим зарегистрированное право собственности на него. Заявление департамента к владельцам торгового комплекса Алексею Михейчеву, Дмитрию Харламову и Марине Пекелис было подано в арбитраж 29 марта. Департамент земельных отношений (ДЗО) ходатайствовал также в рамках обеспечительных мер арестовать киоск и запретить краевому управлению Росреестра регистрировать переход прав на него. По данным картотеки суда, арбитраж удовлетворил ходатайство истца частично, запретив Росреестру регистрировать переход прав на павильон.

Предприниматель Алексей Михейчев владеет 17/50 долей в праве собственности на павильон на Комсомольском проспекте, 25, Дмитрий Харламов имеет права на 15/50 долей павильона, и Марина Пекелис — на 18/50 долей. Общая площадь комплекса составляет 177,9 кв. м. Согласно справочнику 2gis.ru, в нем располагаются филиалы микрофинансовых компаний «Быстроденьги», «Деньги сразу», «Росфинанс» и терминал Qiwi.

В краевом арбитраже уже год рассматривается иск ДЗО к владельцам павильона об изъятии участка и киоска, расположенного на нем. Решение еще принято. Ранее городские власти предложили выкупить эти объекты недвижимости на Комсомольском проспекте, 25, за 39 млн руб., но предпринимателей эта цена не устроила.

В рамках реконструкции внутриквартальной дорожной сети в Перми планируется изъять 51 объект недвижимости, включая частные земли и торговые комплексы, расположенные на них. На эти цели в краевом и городском бюджетах ранее было запланировано около 567 млн руб. Городские власти заключили семь соглашений об изъятии недвижимости. Предприниматели, не согласные с планами властей и выкупной ценой земель, ранее обратились в суд.