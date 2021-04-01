В Калмыкии с ООО «АвтоСпецСервис» взыщут более 572 тыс. рублей за вред почвам

Арбитражный суд Калмыкии постановил взыскать с ООО «АвтоСпецСервис» более 572 тыс. руб. за вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Как уточнили в ведомстве, управление обнаружило земельные рвы, загрязненные нефтепродуктами, фоновая концентрация которых в грунте была превышена более чем в 100 раз. Установлено, что к загрязнениям якобы причастно ООО «АвтоСпецСервис», которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное нарушение. Предположительно, компания не стала компенсировать причиненный вред в досудебном порядке. В связи с этим управление Росприроднадзора обратилось в суд, который признал законной и обоснованной позицию надзорного ведомства.

Мария Шахрай