На Кубани за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 110 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 42479 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 748,5.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 30 человек, в Сочи – у 21 человек. За сутки в Краснодарском крае скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2333 летальных случая, 37318 человек выздоровели, из них за последние сутки – 86 человек.

Анна Перова, Краснодар