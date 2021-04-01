Екатеринбургские медики отсудили компенсацию и дополнительный отпуск за работу во вредных условиях

Свердловский областной суд восстановил нарушенные трудовые права восьми сотрудников областной детской клинической больницы (ОДКБ) №1, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, медики требовали компенсировать надбавку к заработной плате, а также дополнительный отпуск, которые им полагаются из-за работы во вредных условиях.

В 2020 году медицинский профсоюз «Действие» обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ОДКБ №1. Как сообщила пресс-служба облсуда, в исковом заявлении профсоюз требовал восстановить нарушенные трудовые права двух врачей, четырех медсестер и препаратора отделения радионуклидной диагностики больницы, работа в котором осуществляется во вредных условиях.

Суд установил, что с 2010 по 2015 год сотрудники отделения по трудовым договорам имели право на ежегодный дополнительный отпуск в 18 дней и надбавку к зарплате в размере 15% от оклада. Надбавка была определена в качестве компенсационной выплаты. В 2016 году больница провела оценку условий труда по итогам которой условия трудовых договоров были изменены. В частности, дополнительный отпуск предоставлялся в размере семи дней, а надбавка была снижена до 4%.

В 2020 году после повторной оценки трудовых условий сотрудникам отделения радионуклидной диагностики понизили класс вредности условий труда четвертого до класса 3.4. Как сообщила пресс-служба областного суда, руководство больницы уведомило сотрудников об изменении условий труда и предложило подписать соглашение. Однако медики не поставили подписи, посчитав, что при ухудшении класса размер предоставляемых гарантий не останется прежним.

В иске, направленном в Ленинский районный суд, медики потребовали признать незаконным изменение трудовых условий, а также восстановить и компенсировать дополнительный отпуск (18 дней) и компенсацию к зарплате в размере 15% от оклада.

Ленинский районный суд не удовлетворил требование сотрудников больницы, говорится в сообщении облсуда. Затем медики подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд — инстанция отменила решение Ленинского райсуда и удовлетворила их иск в полном объеме.

Михаил Мананников