Hyundai показала тизер серийного пикапа Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz. Фото: Hyundai

Hyundai Santa Cruz. Фото: Hyundai

Hyundai Santa Cruz. Фото: Hyundai

В основу первого в истории марки пикапа ляжет кроссовер Hyundai Tucson последнего поколения. Дизайн Santa Cruz также будет выполнен в стилистике модели Tucson, с которым, как ожидается, новинка будет технически унифицирована. Судя по тизерам, пикап получит двухрядную четырехдверную кабину. Никакой другой информации о модели нет.

Напомним, в 2015 году на автосалоне в Детройте был представлен концептуальный пикап Hyundai Santa Cruz. Серийный вариант концепт-кара покажут 15 апреля 2021 года.