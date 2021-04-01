01 апреля, четверг
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Hyundai показала тизер серийного пикапа Santa Cruz

Компания Hyundai показала тизер пикапа Santa Cruz, который станет серийным в 2021 году.

В основу первого в истории марки пикапа ляжет кроссовер Hyundai Tucson последнего поколения. Дизайн Santa Cruz также будет выполнен в стилистике модели Tucson, с которым, как ожидается, новинка будет технически унифицирована. Судя по тизерам, пикап получит двухрядную четырехдверную кабину. Никакой другой информации о модели нет.

Напомним, в 2015 году на автосалоне в Детройте был представлен концептуальный пикап Hyundai Santa Cruz. Серийный вариант концепт-кара покажут 15 апреля 2021 года.

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