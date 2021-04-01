С начала года аграрии Удмуртии приобрели сельхозтехнику на 241,8 млн рублей

Сельхозпредприятия Удмуртии приобрели 78 новых машин и агрегатов на 241,8 млн руб. с начала 2021 года. Энергообеспеченность отрасли составляет 118 л.с. на 100 га пашни против 117 л.с. годом ранее, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

В настоящее время а парке отрасли агропромышленного комплекса региона представлены 5,62 тыс. тракторов (87% исправны), 1,56 тыс. грузовиков (88% исправны), 1,78 тыс. культиваторов (94% исправны), 1,35 тыс. плугов (93% исправны), 769 дисковых борон (93% исправны). Также на весеннее поле выедут 1,97 тыс. сеялок и посевных комплексов, чья готовность оценивается на уровне 91%.