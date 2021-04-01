В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек и 90 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки зафиксирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 90 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 71 человек выздоровел и выписан из больниц.

По сведениям на 1 апреля всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 36184 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 34498 человек вылечились. 483 пациента, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов