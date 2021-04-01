В регионах Черноземья за сутки зарегистрировано 622 новых случая COVID-19

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 622 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 232 897 человек. За сутки зафиксировано 27 летальных случаев — три в Белгородской области, 12 в Воронежской, пять в Курской, три в Липецкой и четыре в Тамбовской (всего 4 977 случаев). За минувший день выздоровели 777 (всего 213 555) человек.

В Белгородской области зафиксировано 87 новых случаев COVID-19 (всего 34 282), выздоровели 133 (всего 32 032), умерли за все время пандемии — 562.

В Воронежской области — 204 новых случая (всего 75 155), новых выздоровевших — 204 (всего 69 769), умерли за все время пандемии — 2 401.

В Курской области — 95 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 34 014), выздоровели 89 (30 772), смертельных случаев с марта 2020 — 574.

В Липецкой области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса (всего 27 606), новых выздоровевших 170 (всего 24 350), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 530.

В Орловской области — 62 новых случая (всего 32 432), выздоровели 61 (всего 29 746), умерли с начала пандемии — 501.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 89 диагнозов коронавируса (всего 29 408), новых выздоровевших 120 (всего 26 886), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 409.

Мария Старикова