В Эвенкии сотрудник ГИБДД брал до 2 млн рублей за выдачу «красивых» номеров

Перед судом предстанет бывший старший инспектор отдела ГИБДД по Эвенкийскому району, которому предъявлено обвинение во взятках и служебном подлоге (ст. 290 и ст. 292 УК РФ). Как рассказали в управлении СКР по Красноярскому краю, с января 2014-го по август 2018 года гаишник создавал фиктивные «красивые» госномера (Х777ХХ и Х888ХХ) и реализовывал по цене от 300 тыс. руб. до 2 млн руб. каждый. Покупателей на них подыскивал приятель автоинспектора. В настоящее время фиктивные госзнаки изъяты следствием и аннулированы.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в декабре 2018 года в Новосибирске завершился суд над бывшим сотрудником областной ГИБДД подполковником Александром Кантаревым, который обвинялся в том, что за взятки помогал с получением «красивых» автомобильных номеров. Купить номер с желаемой комбинацией букв и цифр можно было за сумму до 30 тыс. руб. Экс-гаишника признали виновным в 13 эпизодах взяток и назначили условный срок.

Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Знаковый приговор».

Илья Николаев