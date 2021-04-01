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Алексей Сазонов назначен Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Алексей Сазонов назначен Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Назначение прошло согласование Банка России и утверждено решением Наблюдательного Совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В 2008 году Алексей Сазонов вошел в состав Правления Банка Уралсиб в должности заместителя Председателя Правления, с февраля 2021 года — исполняет обязанности Председателя Правления Банка Уралсиб. Окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов». Работает в банковской сфере с 1994 года.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

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Банк УРАЛСИБ. Партнерский проект "Ъ-Уфа"

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