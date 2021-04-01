Удмуртэнерго направит 753 млн рублей на ремонтную кампанию в 2021 году

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» планирует отремонтировать более 4,2 тыс. км линий электропередач в 2021 году. На ремонтную компанию в республике направят более 753 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Так, планируется отремонтировать более 101 км воздушных линий электропередачи класса напряжения 35-110 кВ и 4104 км распределительных сетей 0,4-10 кВ, а также 563 трансформаторных подстанций 0,4/10кВ. Кроме того, будет расчищено почти 877 га просек под воздушными линиями всех классов напряжения.