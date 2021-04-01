В модернизацию трамвайной сети Уфы вложат 27,6 млрд рублей

Правительство Башкирии подписало первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту модернизации трамвайной сети Уфы с московской компанией «Синара — городские транспортные решения Уфа», сообщает пресс-служба правительства республики. Документ подписали первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов и генеральный директор «Синара ГТР Уфа» Евгений Васильев.

Проект комплексной модернизации трамвайной сети Уфы потребует 27,6 млрд руб. инвестиций. Он включает реконструкцию городского путевого и энергохозяйства трамваев, существующих депо, создание трамвайной линии, соединяющей северную и южную часть города Уфы, а также современных остановок, оптимизацию маршрутной сети, создание и внедрение современных систем оплаты проезда и автоматизированной системы управления движением.

Соглашение — следующий этап взаимодействия «Синара — городские транспортные решения» и республики. До этого на выставке «Транспортная неделя-2020» между компанией и правительством Башкирии было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере транспортной системы городских агломераций. Соглашение, в том числе, предусматривало совместную работу по развитию электротранспорта в Уфе.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — новый инструмент поддержки инвесторов, который работает на федеральном уровне с 1 апреля 2020 года. Он гарантирует бизнесу неприменение актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта в обмен на инвестиции.

«Синара ГТР Уфа», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в декабре 2020 года. Компания занимается внутригородскими и пригородными перевозками пассажиров. Принадлежит московскому «Синара — городские транспортные решения».

Майя Иванова