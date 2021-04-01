За сутки в Тюменской области от COVID-19 скончались 11 человек

В Тюменской области за минувшие сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Отметим это рекордное количество смертей с 22 декабря, когда в регионе было подтверждено 12 летальных случаев от COVID-19. Всего от инфекции с начала пандемии скончались 397 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, от болезни умерли жители области в возрасте от 57 лет до 81 года. Причинами смерти стали острая легочно-сердечная недостаточность или острый респираторный дистресс-синдром, которые усилились на фоне хронических заболеваний или отягощенного анамнеза.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 56 жителей Тюменской области. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 33 655 случаев заражения, более 31,7 тыс. пациентов выздоровели.

Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 169 случаев COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 554 264 россиянина. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 99 233 пациента скончались.