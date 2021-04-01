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«Пермалко» снизило чистую прибыль на 22,9 млн рублей

АО «Пермалко» раскрыло финансовую отчетность за 2020 год. Как следует из документа, выручка предприятия составила 1,653 млрд руб. (в 2019 году — 1,647 млрд руб.). Чистая прибыль общества за год снизилась с 74,6 до 51,7 млн руб.

АО «Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Производит 1,5 млн декалитров алкоголя в год. После ввода в эксплуатацию новой этикетировочной линии выпуск продукции увеличится еще на 300 тыс. декалитров в год. Компания является одним из крупных налогоплательщиков региона.

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