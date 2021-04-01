Свыше 3 тысяч человек призовут в армию из Татарстана

Более 3 тыс. призывников из Татарстана планируют этой весной отправить в армию. Всего весеннему призыву в регионе подлежат около 16 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар республики Сергей Погодин.

По его словам, большая часть призывников отправится в сухопутные войска (45%), еще 12% — в военно-морской флот, по 11% — в воздушно-космические силы и в ракетные войска стратегического назначения, 10% — в войска Нацгвартии, 7% — в воздушно-десантные войска и части специального назначения и оставшиеся 4% — в другие подразделения Минобороны РФ.

«Особое внимание мы обращаем на команды, предназначенные для частей Центрального военного округа, куда входит Республика Татарстан. Для этих частей будет отбираться наиболее подготовленное и морально устойчивое молодое пополнение с высоким показателем нервно-психической устойчивости», — отметил господин Погодин.

"Ъ-Казань"