Председатель благотворительного фонда «Обитаемый Урал» заявился на праймериз в Госдуму РФ

Руководитель благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков заявился предварительное голосование (праймериз) «Единой России» в Госдуму РФ по единому федеральному избирательному округу. Об этом сообщает реготделение партии в своем telegram-канале.

Ранее документы на участие в праймериз «Единой России» в Госдуму по партспискам подали: действующий депутат Госдумы РФ Александр Василенко, депутат заксобрания Ирина Ивенских и худрук Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.