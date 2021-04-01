Цена автомобилей на вторичном рынке Краснодарского края выросла за год на 12,7%

Средняя стоимость подержанного автомобиля на Кубани в первом квартале 2021 года составляет 310 тыс.руб., что на 12,7% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики сервиса «Авито Авто».

В абсолютных значениях на долю Краснодарского края приходится 6,62% от всех продаж на вторичном авторынке в стране, по этому показателю регион занимает второе место после Московской области – здесь за тот же период было продано 14,9% от общего количества автомобилей, на третьем месте - Ленинградская область (5,83%).

Самой популярной маркой на вторичном авторынке Краснодарского края оказался ВАЗ – продажи таких машин составили более 25% от общего объема. Средняя цена на автомобили этой российской марки составила 115 тыс.руб. При этом самой популярной моделью в линейке оказался ВАЗ 2107, второй по популярности – Priora, третьей - 2114 Samara.

На втором месте по популярности на Кубани среди других автомобильных брендов – Hyundai (7,5% от продаж, 480 тыс.руб.), на третьем – Toyota (6,7%, 460 тыс.руб.).

В целом по стране в первом квартале 2021 года продажи подержанный авто выросли незначительно – на 1,8%. Средняя стоимость при этом увеличилась на 6,7%.

Ольга Логинова