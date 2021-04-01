ФРП одобрил заем автозаводу «Урал» на модернизацию производства

Фонд развития промышленности одобрил автомобильному заводу «Урал» (Миасс, Челябинская область) заем в размере 240 млн руб. по программе «Комплектующие изделия». Эти деньги предприятий планирует потратить на модернизацию и увеличение собственного производства рам для грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба фонда.

Уточняется, что реализация проекта позволит изменить технологию выпуска рам и обеспечить изготовление лонжеронов рам по конкурентоспособным ценам при росте объемов производства грузовиков. В итоге количество производимых автомобилей увеличится примерно на 60% - с 9 до 11,4 тыс. машин в год, информируют в ФРП.