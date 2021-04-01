На Дону трибуны открытых стадионов разрешили заполнять на 75%

В Ростовской области со 2 апреля будет разрешено заполнять зрительские места на 75% на открытых стадионах, сообщает пресс-служба губернатора. Соответствующие изменения в постановление о ковидных ограничениях на территории региона внес губернатор Василий Голубев.

«На территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах — при условии заполнения не более 75% зрительских мест»,— сказано в сообщении. Напомним, ранее на спортивных объектах было разрешено заполнять трибуны только на 50%.

Наталья Шинкарева