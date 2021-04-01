Свердловские власти на 24 млрд рублей увеличат расходы на здравоохранение

Финансирование программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» будет увеличено на 24 млрд руб. или 3,6%. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании регионального правительства, сообщили в департаменте информационной политики области.

«Наиболее значимые изменения в 2021 году связаны с модернизацией первичного звена здравоохранения. Объем финансирования на текущий год — около 93,7 млрд руб., в том числе расходы федерального бюджета — более 7 млрд руб., регионального ТФОМСа — около 63,5 млрд руб., областного бюджета — более 44 млрд руб.»,— уточнили в департаменте информполитики.

Там отметили, что свердловское правительство заключило соглашение с Минздравом РФ на предоставление субсидии на 2021-2023 годы для софинансирования мероприятий по модернизации первичного звена. В этом году на эти работы предусмотрено около 3,2 млрд руб., более 2,9 млрд руб. из которых составляют расходы федерального бюджета, а более 259,9 млн руб. — регионального бюджета.

Анастасия Реутова