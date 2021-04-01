В Ростовской области за сутки выявили 241 случай коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области был зафиксирован 241 случай коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 93. В Новошахтинске выявлено восемь случаев заражения коронавирусом, в Аксайском и Зерноградском районах — по семь, в Волгодонске, Новочеркасске, Белокалитвинском и Неклиновском районах — по шесть, в Батайске, Гуково, Шахтах, Азовском, Багаевском, Красносулинском и Цимлянском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Боковском, Мартыновском, Морозовском, Тацинском районах, по три — в Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Сальском и Тарасовском районах, по два — в Донецке, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Каменском, Кашарском, Мясниковском, Октябрьском и Целинском районах, по одному — в Азове, Веселовском, Зимовниковском, Кагальницком, Константиновском, Милютинском, Обливском, Песчанокопском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

За сутки в регионе выздоровел 201 человек. Умерли 28 человек.

По состоянию на утро 1 апреля количество инфицированных в области превысило 81 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1929. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 72,8тыс. человек, умерли 3 605 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева