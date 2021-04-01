В Челябинске будут судить директора спортшколы, сдававшего в аренду зал

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела директора муниципального учреждения в Челябинске, обвиняемого в незаконной сдаче в аренду спортивного зала.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по версии следствия, в 2018-2020 годах руководитель муниципальной спортивной школы предоставлял в аренду спортивный зал, находящийся на балансе учреждения, при этом деньги переводились на счет физического лица, подконтрольного директору. Сумма ущерба превысила 500 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) признал вину и возместил ущерб. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.