Представителя губернатора Алтайского края в региональном заксобрании задержали по подозрению в мошенничестве

В Алтайском крае задержана представитель губернатора и правительства региона в местном законодательном собрании 57-летняя Стелла Штань, в отношении которой возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Об этом “Ъ” рассказали источники в силовых ведомствах. Суть обвинений, выдвинутых против высокопоставленной чиновницы, пока не ясна. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был сразу проинформирован о задержании своего представителя, сообщили в пресс-службе главы региона.

«События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в заксобрании. В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные должны понести заслуженное наказание»,— говорится в официальном Telegram-канале правительства края.

Стелла Штань родилась в Магаданской области, но давно проживает в Алтайском крае. Она — выпускник юридического факультета Алтайского госуниверситета. Учебу госпожа Штань совмещала с комсомольской работой, в 1987 году ее избрали секретарем комитета ВЛКСМ вуза. Трудовую деятельность начала секретарем-машинисткой прокуратуры Индустриального района Барнаула. Стелла Штань избиралась в Барнаульскую гордуму, где возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. С 2003 по 2007 год госпожа Штань работала в избирательной комиссии Алтайского края, в 2008 и 2011 годах побеждала на выборах в алтайское заксобрание. Она является членом президиума регионального политсовета «Единой России». В октябре 2018 года глава региона Виктор Томенко назначил ее представителем губернатора и правительства Алтайского края в местном парламенте.

Константин Воронов, Новосибирск