Прокуратура нашла нарушения в полете забайкальского губернатора в командировку

Прокуратура Забайкальского края нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции при организации чартерного рейса, которым губернатор края Александр Осипов три месяца назад летал в командировку в Каларский район. Тогда пассажиров рейса Чита—Чара авиакомпании «Ангара» вывели из самолета. На нем глава региона улетел чартерным рейсом. Пассажиры дожидались вылета шесть часов.

Главе региона внесено представление об устранении нарушений, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Юрий Волков, который направлял депутатские запросы в Росавиацию и прокуратуру для выяснения обстоятельств полета господина Осипова в поселок Чара Каларского района 20 ноября 2020 года.

«Прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в том, что служебный перелет губернатора, членов правительства и работников администрации оплатила частная корпорация — Байкальская горная компания»,— написал господин Волков. Также он сообщил, что ранее Росавиация подтвердила факт снятия пассажиров с рейсового самолета с тем, чтобы отправить борт чартером для перелета губернатора. Господин Волков написал, что ждет публичных извинений от главы региона, а информацию о выявленных нарушениях направил в администрацию президента РФ.

Екатерина Еременко, Иркутск