Дополнительная программа

Пока все главные недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже из-за пандемии проходят в новых диджитал-форматах, все больше и больше домов моды показывают новые коллекции вне официального календаря. В прошлом сезоне Saint Laurent устроил показ в пустыне, а Gucci заменили шоу на настоящий кинофестиваль. Теперь бренды могут показываться тогда, когда посчитают нужным, то есть праздник моды больше не ограничивается одним месяцем, а может длиться весь год. В новом осенне-зимнем сезоне по такой схеме решили пойти Стелла Маккартни, Раф Симонс, Ральф Лорен и Фелипе Оливейра Баптиста (Kenzo).

Stella McCartney

«Все меня знают как экодизайнера. Я люблю решать проблемы и обычно говорю о том, как спасти планету. Но в этом сезоне мне захотелось вернуться к тому, с чего я начала, и создать не просто комфортную одежду, а образы, в которых захочется быть заметной» — так на пресс-конференции для журналистов Стелла Маккартни рассуждала о своей новой осенне-зимней коллекции — оде гламуру, оп-арту, пайеткам и вечеринкам, по которым мы все успели соскучиться за год пандемии. В этом году ее марке исполняется 20 лет, за которые она доказала всем, что мода может быть экологичной. К тому же три года назад Стелла снова стала владыкой своей модной судьбы: выкупила свою компанию у люксовой группы Франсуа Пино Kering. А через год заключила сделку, сохранив большую долю в своем распоряжении, с главным конкурентом Kering группой LVMH Бернара Арно. Теперь Стелла — главный советчик Арно по вопросам экологии в моде. Так что Маккартни больше не нужно идти на компромиссы, она может наконец-то делать моду по своим правилам.

Ее новая коллекция, которую она представила в пустых холлах лондонского музея Tate Modern, на 77% создана из переработанных материалов — даже платья и комбинезоны с пайетками и ботфорты с блестками, которые Маккартни предлагает носить с классической верхней одеждой, уютными бомберами, пальто в «гусиную лапку» и дутыми парками. «Надеюсь, когда вся эта история с вирусом закончится, мы будем чувствовать себя более свободными и снова будем рисковать и одеваться в то, что действительно нам по душе. Ведь после года ограничений нам уже нечего терять, не правда ли?»

Raf Simons

Раф Симонс раньше представлял свои коллекции в рамках мужской Недели моды в Париже, но когда пандемия охватила мир, он решил, что будет делать видео у себя дома, в Антверпене, и показывать мужскую коллекцию вместе с женской (Симонс уже второй сезон официально делает и женские образы). «Это коллекция о том, что я люблю и всегда любил, о том, что всегда со мной в каждой коллекции, и о том, что стоит за вещами с моим лейблом»,— Раф цитирует самого себя и продолжает рассказ о своих люксовых панках из Бельгии, вечно молодых в душе и полных энергии.

Его модели шли по подиуму под ритмичные композиции немецких электронщиков Kraftwerk, одной из любимых групп Симонса («Я вырос на их музыке, она во многом повлияла и на стиль моей марки — главное, что за электронным и высокотехнологичным звуком стоит то, что у музыкантов в сердце,— человечность»), в объемных стеганых пальто (Раф не отрицает, что их можно и нужно использовать и как одеяла), широких брюках и просторных кашемировых пуловерах и вязаных жилетах размера XXL, которые можно одолжить у бойфренда и смело носить как платье.

Ralph Lauren

Классик американского люкса Ральф Лорен в этом сезоне вместо показа снял черно-белый фильм под названием «All or Nothing at All» прямо в бутике в Беверли-Хиллз. И попросил амбассадора марки американскую соул-певицу, композитора и актрису Жанель Монэ исполнить одноименный хит Фрэнка Синатры в смокинге с мужской сорочкой и бабочкой. «Ральф Лорен был одним из дизайнеров, кто поддержал меня в самом начале пути»,— вспоминает Монэ, которая исполнила для фильма еще несколько таких песен из своего классического репертуара, как «Peachtree Blues», «Dorothy Dandridge Eyes» и «Tightrope». «Тогда я еще не снималась в кино и работала над своим вторым студийным альбомом. Костюмы мне были не по карману, и Ральф подарил мне один из них.

Теперь команда Ralph Lauren мне как семья». Другие персонажи фильма одеты не менее элегантно — в коллекции, которая сделана по новому принципу see now buy now и уже доступна к продаже во всех бутиках марки, сделан уклон на элегантную классику с яркими деталями: облегающие платья из джерси с цветочными узорами на день и монохромные длинные с открытым плечом на вечер, блейзеры и сорочки «с мужского плеча» и полосатые и джинсовые пиджаки, как у героя Хамфри Богарта в «Касабланке».

Kenzo

Когда в октябре прошлого года основатель модного дома Kenzo Кензо Такада внезапно скончался от последствий коронавируса, нынешний креативный директор марки Фелипе Оливейра Баптиста решил, что должен посвятить ему новую коллекцию. Но сделать ее праздником жизни — самый парижский из японских дизайнеров, Такада всегда заражал окружающих своей энергией и верой в лучшее, которые всегда отражались в красочных узорах его коллекций и шоу в самых непредсказуемых местах Парижа, таких как арена Зимнего цирка или площадь перед Центром Помпиду. В архивах марки Оливейра Баптиста посмотрел записи всех дефиле, изучил внимательно наброски и узоры из коллекций основателя дома и придумал, что покажет свою коллекцию-праздник в формате фильма, который не будет дословно цитировать прошлое, а передаст энергию Такады в настоящее.

В десятиминутном ролике модели двигаются в танце под четким руководством британского хореографа Джордана Робсона под ритмичный трек «Kenzo, Always!» английского электронщика Джема Рострона (более известного под сценическим именем Planningtorock) в полосатых платьях-рубашках, комбинезонах с цветочными мотивами, тренчах и парках самых сочных оттенков: кричащего красного, неоново- зеленого и ярко-голубого.

Лидия Агеева